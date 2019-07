Seenotrettung : Koalition der Willigen gesucht

Die „Alan Kurdi“ des Hilfsvereins Sea-Eye ist wieder Richtung Libyen unterwegs. Foto: dpa/Fabian Heinz

Paris Nach jeder Rettungsaktion für Migranten im Mittelmeer wiederholt sich derzeit das Geschachere darüber, wer sie aufnimmt. Eine dauerhafte Aufnahmeregel finden die Außen- und Innenminister aber auch in Paris nicht. Heiko Maas zeigt sich aber vorsichtig optimistisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Europa streitet weiter über die Seenotrettung im Mittelmeer. „Ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir weiter sind, als wir bisher in dieser Frage jemals waren“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag am Rande eines Treffens mehrerer EU-Innen- und Außenminister in Paris.

Auf Initiative von Deutschland und Frankreich soll die Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten auf verschiedene europäische Staaten geregelt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Italien und Malta Hilfsschiffen mit Flüchtlingen an Bord erneut die Einfahrt in ihre Häfen verbieten. Beide Staaten befürchten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleingelassen zu werden, wenn die Flüchtlinge erst von Bord gegangen sind. Infolgedessen harrten Menschen auf privaten Rettungsschiffen oft tagelang an Bord aus, bis eine Lösung gefunden war.

Deutschland und Frankreich hatten erst in der vergangenen Woche bei einem EU-Treffen in Helsinki versucht, eine gemeinsame Regelung zur Verteilung von Migranten auf den Weg zu bringen, die im Mittelmeer gerettet werden. Für die erste Septemberwoche ist ein neuerliches Sondertreffen auf Malta geplant. Dem Vernehmen nach sollen bis zu 15 EU-Staaten mitziehen.

Angesichts der dramatischen Lage im Mittelmeer haben mehrere Organisationen angekündigt, wieder Seenotrettungsschiffe in die Region zu schicken. So ist die „Alan Kurdi“ des Hilfsvereins Sea-Eye in Richtung libyscher Hoheitsgewässer unterwegs. Das Schiff wollte noch am Montag den Hafen von Palma de Mallorca verlassen und Kurs auf Libyen nehmen. Die Mission wird finanziell von der Hamburger Band Revolverheld unterstützt.

Vor knapp zwei Wochen hatte die „Alan Kurdi“, die unter deutscher Flagge fährt, ihren Einsatz beendet, nachdem sie in den Hoheitsgewässern von Malta noch einmal 44 Flüchtlinge aufgenommen hatte. Die maltesische Marine holte die Flüchtlinge von Bord, verbot der „Alan Kurdi“ aber, im Hafen der Hauptstadt Valletta festzumachen. Die Diskussionen mit den Behörden über die Aufnahme von Flüchtlingen bezeichnete ein Sea-Eye-Sprecher als „aufreibend“.