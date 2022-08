Chronik der Ereignisse : Sechs Monate Krieg in der Ukraine

Foto: dpa/Evgeniy Maloletka Infos Das ist seit dem 24. Februar geschehen

Moskau/Kiew/Berlin Am 24. Februar 2022 drangen russische Truppen in die Ukraine ein. Seitdem überschlugen sich die Ereignisse, der russische Angriffskrieg dauert bis heute an – eine Chronik.

Es war der frühe Morgen des 24. Februar 2022, als die russischen Panzer anrollten und die ersten Raketen in der Ukraine einschlugen. Fast genau sechs Monate ist es jetzt her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen hat.

Seitdem hat sich die Welt verändert. Der Westen ist zusammengerückt, die Nato- und EU-Staaten haben umfangreiche Sanktionen gegen Russland beschlossen. Erstmals werden Waffen in einen Krieg gegen eine Atommacht mitten in Europa geschickt. Die EU ringt um Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl.

Für niemanden jedoch hat sich das Leben so fundamental geändert wie für die Menschen in der Ukraine. Der Krieg forderte bereits unzählige Tote, rund 6,4 Millionen Menschen sind mittlerweile aus der ehemaligen Sowjetrepublik geflohen. Eine Chronik der Ereignisse zeigen wir in unserer Infostrecke.

(hf/dpa)