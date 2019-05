Misstrauensvotum in Österreich : Kurz war’s

Misstrauensvotum in Österreich

Österreichs Kanzler Kurz am Montag im Nationalrat in Wien. Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Wien Verkrampft und lustlos: Sebastian Kurz’ letzter Tag als Kanzler ist der Start in den nächsten Wahlkampf.

Noch nie war in Österreichs Nachkriegszeit ein Misstrauensvotum gegen einen Kanzler oder eine Regierung erfolgreich verlaufen, obwohl es 185 gegeben hat. Die meist rot-schwarzen Mehrheiten hielten stets eisern, ungeachtet, wie tief verfeindet sie waren.

Doch befand sich Österreich kaum je in einer derartigen Ausnahmesituation wie jetzt. Vor rund zehn Tagen ließ Kanzler Kurz die rechtskonservative Koalition wegen eines geheim produzierten Videos platzen, das FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als potenziell korrupten, zu Machtmissbrauch bereiten und demokratiefeindlichen Politiker enttarnt hatte. Mit nur 17 Monaten Regierungszeit gilt Kurz als der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit in der Nachkriegsgeschichte des Landes.

Politik 2003 trat Kurz in die Jugendorganisation der ÖVP, die Junge Volkspartei, ein. Mit 27 Jahren wurde er 2013 jüngster Außenminister der Landesgeschichte. Von Dezember 2017 bis Mai 2019 war er Bundeskanzler Österreichs. Mit aktuell 32 Jahren dürfte Kurz einer der jüngsten Altkanzler der Historie sein.

Vita Kurz wurde 1986 in Wien geboren. Nach dem Abitur 2004 und seiner Zeit beim Bundesheer begann er ein Jurastudium, das er aber noch nicht abgeschlossen hat.

Doch den Misstrauensantrag eingebracht haben andere: zunächst in der Vorwoche die kleine „Liste Jetzt“ des Ex-Grünen-Veterans Peter Pilz, der es nur auf den Kopf des Kanzlers abgesehen hatte. In der Nacht auf Montag kündigten dann überraschenderweise die Sozialdemokraten (SPÖ) einen eigenen Misstrauensantrag an, mit dem die gesamte Übergangsregierung abgewählt werden sollte.