Kapitänin der „Sea-Watch 3“ : Italiens Innenminister Salvini beleidigt Carola Rackete als „deutsche Zecke“

Rom Der italienische Innenminister Matteo Salvini nutzt die Kapitänin der „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, um Werbung für seine Flüchtlingspolitik zu machen. Dabei schreckt er offenbar auch vor Beleidigungen nicht zurück.

Die drastische Senkung der Ankünfte von Migranten habe ihm so viele Anzeigen eingebracht, dass er sie nicht mehr zähle, sagte er der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (online) vom Freitag zufolge bei einer Kundgebung. Auf einem Video von der Veranstaltung in Barzago in der Nähe von Mailand betont er unter Beifall des Publikums, auch die „deutsche Zecke“ habe Anzeige gegen ihn erstattet. „Man muss ihr doch nur ins Gesicht sehen, ausgerechnet hierher musste sie kommen.“