Nach mehreren Skandalen : Scotland Yards Chefin Cressida Dick muss gehen

Cressida Dick hatte den Rückhalt des Londoner Bürgermeisters, Sadiq Khan, verloren. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London Zu Beginn war ihre Berufung noch als „historisch“ betitelt worden, jetzt muss Cressida Dick nach zu vielen Skandalen ihr Amt räumen. Ihre Karriere begann als Streifenpolizistin und ging dann steil bergauf.

Scotland Yard verliert seine erste weibliche Chefin. Cressida Dick, die Londoner Polizeipräsidentin, ist überraschend zurückgetreten. Die 61-Jährige erklärte, dass sie „keine andere Wahl“ habe und „mit großem Bedauern“ ihren Posten aufgebe, nachdem sie das Vertrauen des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan verloren hatte. Eine Reihe von Skandalen hatte die „Metropolitan Police“, oder Met, wie sie kurz genannt wird, in den letzten Jahren in Verruf gebracht.

Noch am Donnerstagmorgen hatte Dick in einer Radiosendung erklärt, „absolut keine Absicht“ zu haben zurückzutreten. Wenige Stunden später gab Khan ein Statement ab. „Vergangene Woche“, sagte er, „habe ich der Polizeichefin erklärt, dass es aus meiner Sicht fundamentale Veränderungen geben muss, um das Vertrauen in der Bevölkerung wiederherzustellen und um Rassismus, Sexismus, Homophobie, Mobbing, Diskriminierung und Frauenhass innerhalb der Londoner Polizei zu bekämpfen. Ihre Antwort hat mir nicht gereicht.“

Als Cressida Dick 2017 zur ersten weiblichen Chefin der Met und damit zur höchstrangigen Polizeioffizierin im Königreich ernannt wurde, hatte das Khan noch als „historisch“ begrüßt, denn Scotland Yard, die berühmteste Polizeitruppe der Welt bekam erstmals einen weiblichen Boss. Dabei stieß die Ernennung allerdings nicht auf ungeteilte Zustimmung. Cressida Dick war 2005 die verantwortliche Einsatzleiterin gewesen, als Met-Polizisten den unschuldigen Jean Charles de Menezes mit sechs Kopfschüssen praktisch exekutierten. Man hatte den harmlosen Elektriker für einen Selbstmordterroristen gehalten. Dick musste die Verantwortung dafür übernehmen, eine anschließende Untersuchung sprach sie allerdings von persönlicher Schuld frei.

Dicks steile Karriere begann, nachdem sie nach einem Studium in Oxford als 23-Jährige in den Polizeidienst eintrat und sich vom Streifendienst beharrlich nach oben arbeitete. Ein weiteres Studium der Kriminologie in Cambridge, wo sie als 40-Jährige und beste ihres Jahrgangs abschloss, qualifizierte sie für Top-Aufgaben. Sie übernahm 2011 bei Scotland Yard den Job der Terrorabwehr, bevor sie 2015 aufgrund persönlicher Differenzen mit dem damaligen Met-Chef Sir Bernard Hogan-Howe in einen Post beim Außenministerium wechselte. Als Hogan-Howe seinen Rückzug ankündigte, wurde der Weg für Dick frei.

Ihre vier Jahre bei der Met wurden von einer Reihe von Skandalen überschattet. Besonders schlimm war der Mord von Sarah Everard. Die 33-jährige Marketingmanagerin war im März 2021 entführt, vergewaltigt und schließlich verbrannt worden. Täter war der 48-jährige Wayne Couzens, der zu dieser Zeit als Elite-Polizist in einer Sondereinheit von Scotland Yard diente, die Botschaften und Regierungsgebäude überwachte. Der Mordfall wurde zu einer Cause célèbre in Großbritannien, stand für eine „Epidemie der Gewalt gegen Frauen“, führte zu landesweiten Protesten und Mahnwachen und löste eine Debatte über „toxische Männergewalt“ aus. Nicht weniger schädlich für das Ansehen der Londoner Polizei war auch ein kürzlicher Untersuchungsbericht, der „schockierendes Verhalten“ von Polizeibeamten feststellte, die offen sexistische, homophobe und rassistische Nachrichten auf WhatsApp austauschten.