Schweiz stimmt über Verschleierung ab : Im Bann der Populisten

Ein Plakat der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» hängt in der Gemeinde Buochs im Kanton Nidwalden (Symbolbild). Foto: dpa/Urs Flueeler

Bern In der Schweiz wird über ein Verschleierungsverbot abgestimmt – eine Initiative der rechtsnationalen SVP. Die Partei bestimmt inzwischen einen großen Teil der politischen Agenda in dem eigentlich weltoffenen Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Dirk Herbermann

In den Sommermonaten zeigt sich in vielen Regionen der Schweiz die Farbe Schwarz. Touristinnen aus muslimischen Ländern promenieren in Interlaken oder Lausanne, schwarz verhüllt, der sogenannte Nikab bietet nur einen Sehschlitz für die Augen. Diese orientalisch anmutenden Szenen könnten in der Alpenrepublik bald der Vergangenheit angehören. Denn die Eidgenossen werden am Sonntag über ein nationales „Verhüllungsverbot” abstimmen.

Entscheiden sich die Schweizerinnen und Schweizer für die Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“, dann reiht sich ihr Land in den Kreis europäischer Staaten ein, in denen grundsätzlich niemand in der Öffentlichkeit sein Gesicht verschleiern darf. Ein Ja wäre auch ein Triumph für die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP). Denn die populistische SVP steht hinter der Volksinitiative und trommelt mit aller Kraft für das Verhüllungsverbot. Vor allem die Parteien links der Mitte lehnen den Vorstoß entschieden ab. Auch dem Parlament und der Regierung ginge ein Verbot zu weit. Tatsächlich würde die Kleidervorschrift bei Annahme der Initiative in der Verfassung verankert.

Info Die SVP ist trotz Verlusten weiter stärkste Partei Foto: dpa/Urs Flueeler Geschichte Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) wurde 1971 gegründet; sie entstand unter anderem aus einer Bauern- und Gewerbepartei in den Kantonen Graubünden und Glarus. Unter dem Einfluss des Unternehmers und Milliardärs Christoph Blocher, geboren 1940, entwickelte sie sich zur rechtspopulistischen Kraft. Erfolge Die SVP ist seit Jahren die wählerstärkste Partei in der Schweiz. Mit einem Programm zur Verschärfung des Asylrechts und zur Abgrenzung von der EU kam sie 2015 mit 29,4 Prozent auf ihr bislang bestes Ergebnis. 2019 musste sie Verluste hinnehmen und kam noch auf 25,6 Prozent; auf den zweiten Platz kamen die Sozialdemokraten vor Liberalen, Grünen und Christdemokraten. Die SVP ist seit Langem in der Schweizer Regierung vertreten. In der Schweiz ist es üblich, dass vier Parteien die siebenköpfige Regierung, den Bundesrat, bilden. Kommunikation Die SVP setzt mit ihren Plakaten immer gezielt auf Provokation: Ausländer wurden einst bei einer Volksabstimmung als schwarze Schafe dargestellt, Minarette wie Raketen auf der Schweizer Fahne.

Die verbissene Debatte über das Verhüllungsverbot wirft ein Schlaglicht auf das Spannungsverhältnis, das in dem kleinen, reichen Land in der Mitte des Kontinents herrscht. Einerseits profitieren zahlreiche Schweizer Firmen wie Nestlé und Banken wie Credit Suisse von der Globalisierung, vom Austausch mit dem Ausland. Die Schweizer Volkswirtschaft hat sich so eng mit anderen Ökonomien verwoben wie kaum eine andere. In der Eidgenossenschaft verdienen Menschen aus Europa und Übersee gutes Geld – und sie bereichern das Land. Zumal sich auf den Teppichetagen vieler Konzerne etliche Topmanager von jenseits der Grenzen finden. So führt der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank, Axel Weber, den Verwaltungsrat des Finanzriesen UBS. Rund ein Viertel der Einwohner der Schweiz besitzen nicht den roten Pass mit dem weißen Kreuz.

Andererseits bestimmt die isolationistische SVP einen Großteil der politischen Agenda. Mit schrillen fremdenfeindlichen Parolen, permanenter Hetze gegen die Europäische Union und einer mythischen Verklärung der Geschichte punktet die Volkspartei – und entwickelte sich so zur stärksten politischen Kraft des Landes. Gelenkt wird die SVP noch immer von dem inzwischen 80-jährigen Milliardär Christoph Blocher. Der Patriarch vom Zürichsee bleibt ihr populärstes Zugpferd. Die direkte Demokratie spielt der Partei in die Hände: Mit immer neuen Volks­initiativen gegen Ausländer und für einen Alleingang der Eidgenossenschaft hält die SVP die Schweizer in Atem.

Schon vor Jahren gelang der Partei mit einer Islam-Initiative ein spektakulärer Coup, der weltweit Schlagzeilen machte: 2009 sprach sich eine Mehrheit der Eidgenossen für ein Bauverbot für neue Minarette aus. Die Hardliner der SVP hatten sich den Bann ausgedacht. Die Initiative für ein Verhüllungsverbot steht in der Tradition der Minarett-Initiative – und spaltet das Land.

Foto: ap 17 Bilder Verschleiert: Die Welt durch den Niqab gesehen

Die Initiatoren wollen eine „radikal-­islamistische und kriminell motivierte Verhüllung“ nicht mehr dulden; Ausnahmen sollen etwa für Hygienemasken gegen Krankheiten wie Covid-19 gelten. Zumal bringt das religiös begründete Tragen des Nikab oder der Burka die Verhüllungsgegner in Rage. „Burka und Nikab sind, ähnlich wie die Gewaltbereitschaft, ein zentrales Merkmal der politischen Ausprägung des Islam“, erklärt der SVP-Abgeordnete Roland Rino Büchel aus St. Gallen in einem Zeitungsbeitrag.

„Wenn islamische Länder auf der Grundlage von Scharia-Recht Verhüllungsvorschriften erlassen, ist das deren Angelegenheit“, heißt es bei seinen Mitstreitern. „In aufgeklärten europäischen Staaten wie der Schweiz gehört es zu den zentralen, unveräußerlichen Grundwerten des Zusammenlebens, sein Gesicht zu zeigen.“ Die SVP-Strategen versichern mit ernster Miene, mit dem Nikab-Bann vor allem den betroffenen Frauen helfen zu wollen. Der Zwang, das Gesicht zu verschleiern, stamme aus dem Mittelalter, erläutert SVP-Politiker Büchel. Die Vollverschleierung ist für ihn ein Zeichen der Unterdrückung der Musliminnen.

Lesen Sie auch Zehn Jahre Burkaverbot in Frankreich : Und die Verschleierung sorgt immer noch für Debatten

Dass ausgerechnet die Schweizerische Volkspartei sich nun zur Kämpferin für Frauenfreiheit im Islam stilisiert, stößt bei etlichen Schweizerinnen übel auf. Für die Gruppe der Frauen bei den Sozialdemokraten kommt der SVP-Plan einem Hohn gleich. „Wir reden hier von der Partei, die bis 1991 den Frauen das Stimmrecht verweigern wollte, die Vergewaltigung in der Ehe nicht zum Offizialdelikt erheben wollte, die Lohn­ungleichheit leugnet und sich gegen jeden feministischen Fortschritt stellt“, halten die Sozialdemokratinnen fest. Sie brandmarken die sogenannte Verbotsinitiative als „heuchlerisch, rassistisch motiviert und kontraproduktiv“. Kontraproduktiv deshalb, weil ein Verbot diejenigen Frauen, die sich das Gesicht verhüllen, in die Isolation drängen könnte. Nach den Befürchtungen der Sozialdemokratinnen würden die Betroffenen das Haus nicht mehr verlassen.