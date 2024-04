Schweigegeld-Prozess Trump tut sich schwer mit Rolle als Angeklagter

Dieser Montag war besonders schlimm für den in 34 Punkten angeklagten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Er musste das Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft von Manhattan über sich ergehen lassen. Eine überaus peinliche Angelegenheit, die rechtlich gesehen weniger brisant ist als die Tatbestände in den drei anderen Strafprozessen, die auf Trump in Washington, Atlanta und Miami warten, aber sehr viel persönlicher.