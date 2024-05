Schweigegeld-Prozess Stormy Daniels entlarvt Donald Trump als Lügner

Nüchtern betrachtet hätte die Staatsanwaltschaft den Auftritt von Stormy Daniels in dem historischen Strafprozess nicht unbedingt benötigt. Denn im Kern der Anklage gegen Donald Trump geht es um die Fälschung von Geschäftsunterlagen in Verbindung mit Verstößen gegen die Steuer- und Wahlkampfgesetze New Yorks. Weder der von der Pornodarstellerin behauptete One-Night-Stand mit dem damaligen Reality-TV-Star 2006 in einem Golfresort von Lake Tahoe noch die zehn Jahre später erfolgte Schweigegeldzahlung waren für sich genommen strafbar.