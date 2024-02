Anhörung in New York Schweigegeld-Prozess gegen Trump beginnt am 25. März

New York · Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten im Zusammenhang hat nun einen Termin. Richter Juan Manuel Merchan sagte am in einer Anhörung in New York, an diesem Datum werde mit der Auswahl der Geschworenen begonnen.

15.02.2024 , 16:01 Uhr

11 Bilder Diese Verfahren laufen gegen Trump 11 Bilder Foto: AFP/CHRISTIAN MONTERROSA

Im Prozess um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Porno-Darstellerin hat ein New Yorker Richter einen Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Abweisung des Verfahrens abgelehnt. Richter Juan Merchan ebnete damit am Donnerstag den Weg für die Eröffnung des Prozesses, der am 25. März beginnen soll. Trump hat den Fall als politisch motiviert bezeichnet, weil er bei der Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat antreten will. Richter Juan Manuel Merchan sagte am Donnerstag in einer Anhörung in New York, an diesem Datum werde mit der Auswahl der Geschworenen begonnen. In dem Prozess geht es um Vorwürfe, mit der Fälschung von Geschäftsunterlagen hätten Schweigegeldzahlungen vertuscht werden sollen, die dem Zweck dienten, außereheliche Affären Trumps zu verheimlichen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Verfahren laufen gegen Trump

(jh/dpa/Reuters)