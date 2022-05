Schweden und Finnland beantragen Aufnahme in die Nato

Eine Nato-Flagge weht bei einer Pro-Nato-Demonstration vor dem Parlamentsgebäude in Helsinki, Finnland. Foto: dpa/Antti Aimo-Koivisto

Brüssel Schweden und Finnland haben offiziell den Nato-Beitritt beantragt. Botschafter übergeben die Dokumente.

Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Botschafter der beiden Länder übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochmorgen in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente.