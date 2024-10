In Stockholm und Kopenhagen Schweden sieht Verbindung bei Taten gegen israelische Botschaften

Am späten Dienstagabend waren zunächst Schüsse auf die israelische Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm abgegeben worden. In der Nacht zum Mittwoch kam es dann in der Nähe der Landesvertretung des jüdischen Staates in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zu zwei mutmaßlich von Handgranaten ausgelösten Explosionen, nach denen drei junge Schweden im Alter von 16 bis 19 Jahren festgenommen wurden. Einer kam mittlerweile wieder auf freien Fuß, die beiden anderen wurden in Untersuchungshaft genommen. Im Falle der Stockholmer Tat gab es bislang keine Festnahmen.