Protestaktion in Schweden Koranverbrennung in Malmö kurz vor der ESC-Woche

Isaak tritt in Malmö für Deutschland mit dem Song „Always on the run“ an. Er ist als Vertreter eines der fünf großen Länder (Big Five) automatisch für das Finale am 11. Mai gesetzt. Am 7. und 9. Mai gibt es Halbfinal-Shows, bei denen von den insgesamt 37 teilnehmenden Ländern elf rausgewählt werden, sodass 26 übrig bleiben fürs Finale.