Zwischenfall im Luftraum Russischer Kampfjet kollidiert über Schwarzem Meer mit US-Drohne

Ein russischer Kampfjet hat nach US-Angaben über dem Schwarzen Meer eine US-Aufklärungsdrohne zum Absturz gebracht. Zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-27 hätten die Drohne vom Typ MQ-9 Reaper am Dienstagmorgen auf „gefährliche und unprofessionelle“ Weise über internationalen Gewässern abgefangen, erklärte das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart (US Eucom). Dabei habe einer der Kampfjets den Propeller der Drohne berührt, die sei daraufhin abgestürzt. Das US-Außenministerium kündigte umgehend an, den russischen Botschafter wegen des Vorfalls einzubestellen. Moskau wies die Vorwürfe dagegen zurück und erklärte, die Drohne sei nach einem scharfen Ausweichmanöver abgestürzt.