Schuldenstreit in den USA Fitch droht USA mit Herabstufung der Kreditwürdigkeit

In den Vereinigten Staaten entscheidet das Parlament und nicht die Regierung darüber, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Während der Amtszeit von Donald Trump haben die Republikaner die Entscheidung zur Anhebung der Schuldenobergrenze wiederholt und bedingungslos durchgewunken. Nun blockieren sie die seit Wochen und streiten mit den Demokraten in zähen Verhandlungsrunden über Zugeständnisse. US-Präsident Joe Biden ist zu Einsparungen bereit, will aber auch die Steuern für Reiche und große Unternehmen erhöhen, um das Haushaltsdefizit zu senken. Die Republikaner lehnen dies entschieden ab.