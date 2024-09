Mussolini führte Regel einst ein Italiens Schüler können wegen schlechten Betragens sitzenbleiben

Für aufmüpfige Kinder und Jugendliche an italienischen Schulen wird es ungemütlich. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will für Recht und Ordnung auch an den Bildungsanstalten sorgen und hat deshalb Betragensnoten wieder eingeführt. Schüler und Schülerinnen in Mittel- und Oberschulen müssen künftig die Klasse wiederholen, wenn sie nicht einen Mindeststandard in ihrem Verhalten einhalten. Diese Regelung ist Teil einer Bildungsreform, die das italienische Abgeordnetenhaus am Mittwoch verabschiedete. Der Senat hat bereits zugestimmt.