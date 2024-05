Scottish National Party John Swinney zu neuem Chef der schottischen Regierungspartei ernannt

John Swinney ist zum Chef der schottischen Regierungspartei SNP (Scottish National Party) gekürt worden. Das teilte die Partei am Montag nach Ablauf der Bewerbungsfrist mit. Swinney war der einzige verbleibende Kandidat für die Nachfolge für den bisherigen Partei- und Regierungschef Humza Yousaf, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte. Erwartet wird, dass der 60-jährige Swinney in den kommenden Tagen auch zum Regierungschef gewählt wird.