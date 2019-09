Tories werfen 21 Abgeordnete raus : Schottisches Gericht erklärt Zwangspause des britischen Parlaments für zulässig

London/Edinburgh Tag eins nach dem Brexit-Beben im Unterhaus: Erneut hat ein schottisches Gericht die Zwangspause des britischen Parlaments für zulässig erklärt. Die abtrünnigen Abgeordneten der Tories wurden aus der Partei ausgeschlossen.

Ein Gericht im schottischen Edinburgh hat die vom britischen Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des britischen Parlaments für zulässig erklärt. Der Court of Session, das höchste schottische Zivilgericht, wies am Mittwoch einen Antrag von 75 Abgeordneten zurück, die Zwangspause für unzulässig zu erklären.

Richter Raymond Doherty befand, Johnsons Entscheidung falle in den Bereich politischer Entscheidungen, die nicht von rechtlichen "Standards" abhängig seien. Die schottische Abgeordnete Joana Cherry kündigte an, in die Berufung zu gehen.