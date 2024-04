Nach Bruch der Koalition Schottischer Regierungschef Yousaf tritt zurück

Yousaf hatte erst vor etwas mehr als einem Jahr die Nachfolge der Unabhängigkeitsverfechterin Nicola Sturgeon an der Spitze der schottischen Regierung und der SNP angetreten. Die Koalition mit den Grünen war in der vergangenen Woche im Streit über einen Beschluss zerbrochen, die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes von 75 Prozent bis 2030 zu kippen. Die SNP ist wegen eines Finanzierungsskandals und des Rücktritts von Sturgeon als Parteivorsitzende im vergangenen Jahr ins Wanken geraten und verliert nach 17 Jahren an der Spitze der schottischen Regierung zunehmend an Zustimmung in der Bevölkerung. Bei Neuwahlen hätte die oppositionelle Labour-Partei dank guter Umfragewerte die Möglichkeit, in ihren ehemaligen schottischen Kerngebieten wieder an Boden zu gewinnen.