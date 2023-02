Laut Medienberichten Schottische Regierungschefin Sturgeon kündigt Rücktritt an

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt. Sturgeon sagte auf einer Pressekonferenz in ihrem Amtssitz in Edinburgh, es sei Zeit, Platz für jemand anderen zu machen. Sie habe mit ihrer Entscheidung gerungen, aber der Druck des Amtes sei unerbittlich gewesen und sie sei nicht nur Politikerin, sondern auch ein Mensch.