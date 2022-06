Im Oktober 2023 : Schottische Regierung will neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten

Schottische Regierung will neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten

Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon gibt eine Erklärung vor dem schottischen Parlament in Edinburgh ab. Foto: AP/Lesley Martin

London 2014 hatten sich 55 Prozent der Schotten gegen eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Doch dann kam der Brexit, den die Schotten mehrheitlich ablehnten. Grund genug für ein neues Referendum, findet die schottische Regierung. London ist allerdings strikt dagegen.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will am 19. Oktober 2023 ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien abhalten. Die Frage auf dem Stimmzettel werde die gleiche sein wie 2014, als sich 55 Prozent der Schotten für den Verbleib beim Vereinigten Königreich ausgesprochen hatte, sagte Sturgeon am Dienstag: „Sollte Schottland ein unabhängiges Land sein?“.