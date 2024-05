Niederländischer Ex-Geheimdienstchef Premier-Kandidat: Dick Schoof überrascht sich selbst

Mit Schoof, bislang an der Spitze des Justizministeriums, scheint die erste und wichtigste Personalie nun geklärt. Und er könnte der Deckel auf dem Topf der künftigen rechten Regierung sein. Er bringt den gewünschten Abstand zum Politikbetrieb mit, hat hinter den Schirmen aber reichlich Erfahrung in leitender Funktion- in just den Bereichen, in denen sich die so umstrittene Regierung profilieren will: er leitete den Geheimdienst AIVD ebenso wie die Immigrationsbehörde IND.