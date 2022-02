Bitte um Waffenlieferungen wird geprüft : Scholz zur Vermittlung in Ukraine-Krise in Kiew eingetroffen

Scholz zur Vermittlung in Ukraine-Krise in Kiew eingetroffen

Kiew Wie wahrscheinlich ein russischer Angriff auf die Ukraine tatsächlich ist, weiß vielleicht nur Putin selbst. Mit dem trifft sich Kanzler Scholz am Dienstag im Kreml. Vorher stattet er der Ukraine einen Solidaritätsbesuch ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag in der Ukraine eingetroffen, um im Konflikt mit Russland zu vermitteln. Sein Flugzeug landete am Mittag auf dem Flughafen der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er in Kürze mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen sollte. Am Dienstag wird Scholz dann in Moskau erwartet, um mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.