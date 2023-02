Dreiertreffen in Frankreich Scholz und Macron treffen Selenskyj in Paris

Erwartet war ein Brüssel-Besuch, tatsächlich unternimmt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine kleine Europa-Tournee, die ihn nach London, Paris und Brüssel führt. Dabei ist für Mittwoch in Paris ein Dreiertreffen von Selenskyj mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geplant, wie die Bundesregierung und der Elysée am Nachmittag bestätigten. Die drei Politiker werden am Abend im Elysée zusammentreffen.