Scholz nach Gespräch mit Putin : Gas wird weiterhin in Euro oder Dollar bezahlt

Moskau In Russland gilt ab 1. April ein Gesetz, wonach Gaslieferungen in Rubel zu begleichen sind. Für die europäischen Vertragspartner solle sich aber nichts ändern. Die Gazprom-Bank würde die Zahlungen weiter konvertieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen aus Russland wie in den Verträgen vorgesehen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde. „Es bleibt dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt“, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Mittwochabend in Berlin. Putin hatte demnach in dem Telefonat erläutert, dass ab dem 1. April ein Gesetz gelte, wonach die Lieferung von Gas in Rubel zu begleichen sei.