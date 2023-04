Kanzler in Bukarest Scholz will Schengen-Beitritt Rumäniens bis Ende des Jahres

Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf einen Beitritt Rumäniens zum europäischen Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen noch in diesem Jahr. „Deutschland steht fest an der Seite Rumäniens“, sagte Scholz am Montag nach einem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Bukarest. Ziel sei es, dass das Land „in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält“. Rumänien erfülle inzwischen alle notwendigen Voraussetzungen dafür. Auch Iohannis zeigte sich zuversichtlich, dass der Beitritt bis Ende des Jahres gelingen kann.