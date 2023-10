Scholz in Nahost Mission in Nahost: War Scholz erfolgreich?

Der Besuch des Kanzlers in Israel und Ägypten war risikoreicher als mancher das im Vorfeld annahm. Olaf Scholz musste mehrfach in den Schutzraum während seines Aufenthalts in Tel Aviv, sein Flugzeug samt Besatzung wurde kurzzeitig evakuiert. Und die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza am Dienstagabend - von welcher Seite auch immer verursacht - warf die Krisenmission des deutschen Kanzlers deutlich zurück. Ebenso wie die des US-Präsidenten Joe Biden, der am Mittwoch in Israel ankam. Die Absage eines Treffens in Jordanien ist dramatisch: An dem Gespräch sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen. Es wäre ein diplomatisches Signal gewesen, möglicherweise hätte man die Geiselfrage voranbringen können. Diese Hoffnung ist zerstört.