Während der Klimakonferenz in Ägypten : Scholz fordert von Ägyptens Präsident Freilassung von Abdel Fattah

Scharm el Scheich Abdel Fattah zählte 2011 während der ägyptischen Revolution zu den Führungsfiguren. Aus Protest gegen seine Haftbedingungen ist er seit Monaten im Hungerstreik.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf der Weltklimakonferenz in Ägypten bei Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für die Freilassung des inhaftierten Demokratieaktivisten Alaa Abdel Fattah eingesetzt. Auch andere Staats- und Regierungschefs hätten sich deswegen an den Präsidenten gewandt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Scharm el Scheich.