Erstes Telefonat seit Wochen : Scholz drängt in Gespräch mit Putin auf vollständigen Rückzug

Berlin Viele Wochen sind vergangen, seit Kanzler Scholz das letzte Mal mit Kreml-Chef Putin gesprochen hat. Seither hat es im Kriegsgebiet zahlreiche dramatische Entwicklungen gegeben. In einem neuerlichen Telefonat drängt Scholz nun auf eine diplomatische Lösung.

Nach mehreren Monaten hat Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. In dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz am Dienstag darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung des russischen Krieges in der Ukraine komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiere, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.