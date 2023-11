Compact-with-Africa-Konferenz Scholz – „Wir werden große Mengen Wasserstoff aus Afrika abnehmen“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die afrikanischen Länder ermutigt, in großem Maßstab in die Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff einzusteigen. „Die Compact-with-Africa-Konferenz soll das Signal aussenden: Sie können auf Deutschland als Partner zählen“, sagte Scholz am Montag in Berlin auf der Investitions-Konferenz im Rahmen der G20-Compact with Africa-Initiative. Mit dem „Power to X“-Entwicklungsfonds und weiteren Maßnahmen unterstütze man Länder mit dem entsprechenden Potenzial dabei, lokale Wasserstoffwirtschaften und deren Wertschöpfungsketten aufzubauen. „Und wir werden grünen Wasserstoff in großen Mengen abnehmen“, betonte der Kanzler.