Scholz auf Münchner Sicherheitskonferenz : „In Europa droht wieder ein Krieg“

München Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Entspannung im Ukraine-Konflikt. Angesichts der wieder deutlich zunehmenden Spannungen mit Russland warnte er in München eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine und rief zu Verhandlungen auf.

Angesichts der wieder deutlich zunehmenden Spannungen mit Russland hat Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt und zu Verhandlungen aufgerufen. „In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt“, sagte Scholz am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz . Der Anspruch müsse nun sein: „So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein.“

US-Präsident Joe Biden hatte wenige Stunden zuvor gesagt, dass er einen baldigen Angriff auf die Ukraine - auch auf deren Hauptstadt Kiew - erwarte. „Wir haben Gründe zu glauben, dass das russische Militär plant und vorhat, die Ukraine in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen, anzugreifen.“

Scholz ging in seiner Rede nicht auf die Äußerung ein und wurde in der anschließenden Diskussion auch nicht danach gefragt. Er betonte aber, dass Russland weiter genug Soldaten für einen Angriff an der Grenze zur Ukraine konzentriert habe.