Angela Merkel beim G20-Gipfel: „Schön, dass Du da bist“

In einem Linienflieger der spanischen Airline Iberia ist Merkel nach Buenos Aires geflogen. Foto: dpa/-

Buenos Aires Die Kanzlerin kommt auf Umwegen zum G20-Gipfel. Ihre verpassten Termine mit Trump und Xi kann sie nachholen, mit Putin spricht sie auch. Vielleicht hat die Flugpanne ihr Gutes: Die Bedeutung von G20 wird sichtbar - und, was es heißt, wenn Merkel fehlt.

Die Begrüßung nach fast 30-stündiger Anreise hatte für Bundeskanzlerin Angela Merkel bei diesem G20-Gipfel eine doppelte Bedeutung. „Schön, dass Du da bist“, sei bei der großen Abendveranstaltung für die Staats- und Regierungschefs häufig zu hören gewesen, hieß am Samstag in deutschen Regierungskreisen in Berlin. Subtext: Endlich ist sie da!