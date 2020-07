Wegen schlechtem Wetter : Trump verschiebt große Wahlkampfveranstaltung

Washington US-Präsident Donald Trump verschiebt eine für Samstag im Freien geplante Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire - Grund sei der auf die Ostküste heranziehende Tropensturm Fay.

Der Tropensturm Fay sollte am Freitag vom Atlantik kommend im Bundesstaat New Jersey auf Land treffen und dann in etwa parallel zur Küste nach Norden ziehen. Damit war am Samstag auch in Teilen New Hampshires mit starken Winden und heftigem Regen zu rechnen. Der Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, zufolge soll die Veranstaltung in ein oder zwei Wochen nachgeholt werden.