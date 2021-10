Schikane-Vorwürfe gegen französische Polizei : Menschenrechtler beklagen Situation von Zuwanderern in Calais

Paris In einem Bericht erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schwere Anschuldigungen gegen französische Sicherheitskräfte: In der Hafenstadt Calais komme es zu täglichen Demütigungen von Migranten.

Französische Sicherheitskräfte schikanieren nach einem Bericht von Human Rights Watch nahezu täglich Migranten in der Hafenstadt Calais. "Menschen täglich Schikanen und Demütigungen auszusetzen, ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen", erklärte die Frankreich-Chefin der Menschenrechtsorganisation, Bénédicte Jeannerod, laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Fünf Jahre nach der Auflösung eines großen Flüchtlingslagers halten sich etwa 1000 Migranten rund um Calais auf.

Nach dem Bericht von Human Rights Watch räumt die Polizei etwa alle zwei Tage die kleineren Zeltlager, in denen die Migranten hausen. Dabei zerstöre sie regelmäßig Zelte und Schlafsäcke, die die Menschen in der Eile nicht mitnehmen können. "Wenn die Polizei kommt, haben wir fünf Minuten, bevor sie alles zerstören", zitiert der Bericht eine Kurdin. "In fünf Minuten kann sich eine fünfköpfige Familie mit kleinen Kindern in einem Zelt nicht mal anziehen", fügte sie hinzu.