Ältere Menschen sind in Konflikten oft „vergessen, sehr verletzlich“, bestätigt Federico Dessi, Direktor der NGO Handicap International für die Ukraine. Viele sind nicht mehr mobil, haben kein Geld oder sind aufgrund von Krankheiten auf Hilfe angewiesen. Freiwillige unterstützen die Senioren, helfen bei der Flucht. Andere sind auf sich allein gestellt, manche finden Zuflucht in notdürftig eingerichteten Pflegeheimen. Das Leid der Älteren in Bildern.

Diese ältere Frau musste am 25. April aus Sewerodonezk fliehen und sitzt in einem Zug an einem Bahnhof in Pokrowsk, Ukraine.