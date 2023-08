Erste Klagen laufen schon Scheitert Trumps Kandidatur an der US-Verfassung?

„Es ist kristallklar, dass es in diesem Fall genau darum geht“, sagt Caplan, der mit seiner Klage die Disqualifizierung des Spitzenreiters im Feld der republikanischen Präsidentschaftskandidaten durchsetzen will. „Präsident Trump hat sich sowohl an einem Aufstand beteiligt als auch anderen Individuen geholfen und unterstützt, die so gehandelt hatten.“ Caplan ist der Erste, der zur Tat schreitet. Aber er ist bei Weitem nicht allein: Während der Ex-Präsident in den zwei anhängigen Strafprozessen um den 6. Januar 2021 in Washington und Atlanta seine persönliche Freiheit verteidigt, wird seine politische Zukunft von einer drohenden Welle an Klagen oder Entscheidungen in den 50 Bundesstaaten über seine Qualifikation als Kandidat bedroht.