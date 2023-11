Schaden an Pipeline Finnische Polizei geht von Verbindung zu chinesischem Schiff aus

Es sei der gleiche Typ Farbe wie in der beschädigten Gaspipeline gefunden worden, teilten die Beamten am Freitag weiter mit. Die finnische Polizei erklärte zudem, sich mit den chinesischen Behörden in Verbindung gesetzt zu haben. Sie habe außerdem um internationale Rechtshilfe ersucht, um den Fall aufzuklären.