Sanktionen gegen Sberbank : US-Regierung schneidet Russlands größte Bank von Dollar-Geschäften ab

Washington Weil der US-Dollar die wichtigste Währung für Geschäfte auf der ganzen Welt ist, haben die USA mit ihm auch eine mächtige Waffe in der Hand. Zudem erschwerenneue Sanktionen Russland die Einfuhr von Hightech-Produkten.

Nach der russischen Invasion in die Ukraine hat die US-Regierung auch die größte russische Bank mit Sanktionen belegt. US-Institute müssen innerhalb von 30 Tagen jegliche Konten der Sberbank schließen, die bislang Geschäfte in US-Dollar ermöglichten, wie das Finanzministerium am Donnerstag erklärte. Die russische Bank, die mehrheitlich im Staatsbesitz sei, sei der größte Gläubiger der russischen Wirtschaft und der größte Verwalter von Spareinlagen, hieß es weiter.