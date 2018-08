Saudi-arabische Airline stoppt Flüge nach Kanada

Riad Die saudische Regierung verwies den kanadischen Botschafter Dennis Horak am Montag des Landes. Zuvor hatte die kanadische Außenministerin sich besorgt über Festnahmen von Aktivistinnen in Saudi-Arabien geäußert.

Nach Kritik Kanadas an Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien steuern beide Länder auf eine diplomatische Krise zu. Die Regierung in Riad erklärte den kanadischen Botschafter Dennis Horak am Montagmorgen zur unerwünschten Person und verwies ihn des Landes. Gleichzeitig rief die saudi-arabische Führung ihren Botschafter in Kanada laut der Agentur SPA zu Konsultationen zurück. Am Montagabend verschärfte sich die Krise: Die staatliche saudische Fluggesellschaft Saudia kündigte an, vom 13. August an alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen.