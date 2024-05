In TV-Interview „Das ist eine Nazi-Partei“ – SPD-Chefin Esken vergleicht AfD mit Goebbels

In einem Interview in der „ZIB 2“ („Zeit im Bild“) im österreichischen ORF zog Esken den Vergleich zum Nationalsozialisten Joseph Goebbels. „Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen“, sagte Esken am Mittwoch. Sie bezog sich damit auf eine Äußerung Goebbels‘ aus dem Jahr 1935. Darin hatte der Propagandachef der Nazis davon gesprochen, dass es „immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben“ werde, dass „sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde“.