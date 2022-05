Sanktionen gegen Russland : G7 segnen Ausstieg aus russischem Öl ab

Washington Die G7-Staaten haben sich am Sonntag gemeinsam auf den Ausstieg aus russischen Öl-Importen geeinigt. Die US-Regierung gab zudem weitere Sanktionen gegen russische Staatsmedien sowie andere Firmen und Einzelpersonen bekannt.

„Die G7 als Ganzes haben sich heute verpflichtet, die Einfuhr von russischem Öl zu verbieten oder auslaufen zu lassen“, teilte das Weiße Haus am Sonntag im Anschluss an eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der G7 mit. An den Beratungen nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil. Die USA kündigten eine Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Russland an.