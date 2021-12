Schleusung von Migranten : Lukaschenko ordnet Maßnahmen gegen Sanktionen an

Minsk Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat aufgrund der Sanktionen seitens der EU die Ausarbeitung von Gegenmaßnahmen angeordnet. Laut Lukaschenko sei bereits ein Krisenstab eingerichtet.

Die EU hatte am Donnerstagabend neue Sanktionen in Kraft gesetzt, die sich offiziell gegen an der Schleusung von Migranten Beteiligte richten. Sie treffen unter anderem die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia. Brüssel wirft Belarus vor, gezielt Menschen aus Krisengebieten ins Land zu holen und sie dann an die Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu drängen. Seit Wochen harren dort Tausende Menschen aus und hoffen auf eine Weiterreise nach Europa.