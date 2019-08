Damaskus : Einfache Syrer müssen für Assads Politik büßen

Eine Syrerin in einer Apotheke in Damaskus. Die Wirtschaftssanktionen wirken sich auch auf die Versorgung mit Medikamenten aus. Foto: AP/Hassan Ammar

Damaskus Die westlichen Sanktionen gegen Syrien zielen vor allem auf das Regime. Doch unter den Strafmaßnahmen leidet besonders die arme Bevölkerung.

Auf dem Höhepunkt des syrischen Bürgerkriegs war es für den Familienvater noch einfacher, in der Hauptstadt über die Runden zu kommen. Doch im vergangenen Jahr haben sich die Lebensbedingungen hier stetig weiter verschlechtert. Grund sind die verschärften Sanktionen der US-Regierung gegen Syrien und die wieder in Kraft gesetzten Strafmaßnahmen gegen dessen engsten Verbündeten in der Region, den Iran.