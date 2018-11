Interview mit Finanzexpertin Navidi: „Die Demokratie ist jemandem wie Trump kaum gewachsen“

Info

Leben Navidi wuchs in Mönchengladbach als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters auf. Ihr Vater betrieb ein mittelständisches Unternehmen. Navidi absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln, der Fordham University School of Law und an der Sorbonne.

Werdegang Ihre Karriere begann sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Deutschland. 2001 siedelte sie nach New York über, wo sie zunächst Chefjustiziarin beim Vermögensverwalter Muzinich & Company wurde. Seit 2011 bietet Navidi in Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Urban Thier & Federer in New York Unternehmens- und Strategieberatung unter der Firma BeyondGlobal an.