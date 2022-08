Umstrittener Autor : Salman Rushdie auf Bühne in New York angegriffen – mit Stichwunde in Klinik geflogen

Autor Salman Rushdie ist angegriffen worden. Foto: AP/Rogelio V. Solis

Chautauqua Ein Mann stürzt sich auf den Schriftsteller, dieser geht zu Boden. Nun ist klar, dass er eine Stichwunde am Hals erlitten hat. Er sei in ein Krankenhaus geflogen worden, hieß es. Sein Werk „Die satanischen Verse“ löste 1988 im Iran Empörung aus, eine Fatwa gegen Rushdie folgte.

Der Autor Salman Rushdie ist bei einer Veranstaltung im US-Staat New York auf der Bühne angegriffen worden. Er hat eine Stichwunde am Hals erlitten. Das teilte die New Yorker Polizei am Freitag mit. Er sei in ein Krankenhaus geflogen worden, hieß es. Wegen seines Werks „Die satanischen Verse“ war er vom Iran einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte.

Rushdie wollte in Chautauqua gerade einen Vortrag beginnen, als er angegriffen wurde. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sah, wie ein Mann die Bühne stürmte und auf den 75-Jährigen einschlug oder einstach. Der Autor wurde zu Boden gedrückt oder stürzte zu Boden, der Angreifer wurde festgehalten. Der Saal mit Hunderten Menschen, die den Vortrag hören wollten, wurde geräumt.

Rushdies Buch „Die satanischen Verse“ ist im Iran seit 1988 verboten. Das Werk gilt vielen Muslimen als blasphemisch. 1989 erließ der verstorbene Oberste Geistliche im Iran, Ajatollah Ruhollah Chomeini, die Fatwa. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung Rushdies ausgesetzt. Die iranische Regierung hat sich allerdings seit langem von Chomeinis Fatwa distanziert.

Rushdie hat die Drohung 2012 abgetan und erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Menschen an der Belohnung interessiert sein könnten. In jenem Jahr veröffentlichte er unter dem Titel „Joseph Anton“ eine Autobiografie über sein Leben unter der Fatwa. Der Name war das Pseudonym, das der Autor nutzte, während er über Jahre im Verborgenen lebte.

Die Chautauqua-Institution, an der Rushdie die Rede halten wollte, liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Buffalo in einer ländlichen Gegend des Staats New York. Die Einrichtung ist bekannt für ihre sommerlichen Vortragsreihen. Rushdie hat dort bereits in der Vergangenheit gesprochen.

(boot/dpa)