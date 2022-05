US-Präsident eingeschaltet : Warum in den USA das Baby-Milchpulver knapp ist

Warum in den USA das Baby-Milchpulver knapp ist

Washington Säuglingsmilchnahrung heißt das Pulver, das ins Babyfläschchen kommt. Eltern in den USA haben große Schwierigkeiten, Nachschub zu kaufen. Deshalb schaltete sich nun US-Präsident Biden ein.

Wegen dramatischer Engpässe bei Baby-Milchpulver in den USA hat sich US-Präsident Joe Biden eingeschaltet, um die Versorgung zu gewährleisten. Biden habe die Regierung angewiesen, „dringend dafür zu sorgen, dass Säuglingsmilchnahrung für Familien im ganzen Land sicher und verfügbar ist“, sagte seine Sprecherin Jen Psaki. Der Präsident habe dafür am Donnerstag mit Herstellern und Handelsketten gesprochen. Das Weiße Haus teilte mit, aus dem Ausland solle zusätzliche Säuglingsmilchnahrung importiert werden. Die Behörden seien außerdem dazu aufgerufen, gegen Wucher vorzugehen.

WHO wirft Firmen skrupelloses Marketing bei Babynahrung vor

Irreführende Behauptungen : WHO wirft Firmen skrupelloses Marketing bei Babynahrung vor

Hintergrund der Engpässe ist der Ausfall einer Fabrik des größten Herstellers von Säuglingsmilchnahrung in den USA. Der Produzent hatte mehrere Produktlinien zurückgerufen, nachdem womöglich wegen bakterieller Verunreinigungen vier Säuglinge erkrankt und zwei gestorben waren. Hinzu kommt ein Mangel an Ausweichmöglichkeiten. In den USA stammt Babykost fast komplett aus inländischer Produktion, unter anderem wegen unterschiedlicher Vorschriften für die Gesundheitsprüfung und Inhaltsangaben auf Etiketten, aber auch wegen Handelsbeschränkungen.