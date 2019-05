Raketenkauf und- entwicklung bestätigt : Erdogan bindet sich militärisch stärker an Russland

Erdogan bindet sich militärisch stärker an Russland

Ankara Die Entfremdung zwischen der Türkei und dem Westen geht in eine neue Runde: Der türkische Präsident hat angekündigt, am Kauf von russischen Raketensysteme festzuhalten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Streit mit den Nato-Partnern um den Kauf russischer Luftabwehrraketen nachgelegt. Erdogan kündigte am Samstag in Istanbul an, die Türkei werde nicht nur wie geplant die S-400-Raketen kaufen, sondern anschließend gemeinsam mit Russland die S-500-Reihe bauen. Die Pläne der Türkei, das Luftabwehrsystem zu kaufen, sorgen schon länger für Spannungen insbesondere mit den USA.