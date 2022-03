Zivilgesellschaftliche Gruppen in Russland : „Putin führt Krieg gegen die eigene Gesellschaft“

Ein Polizist nimmt eine demonstrierende Frau während einer Demonstration in Moskau gegen die russische Invasion in die Ukraine fest. Foto: dpa/Denis Kaminev

Interview Moskau/Düsseldorf Die Russland-Expertin der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Stefanie Harter, macht sich wenig Hoffnung, dass die Zivilgesellschaft Einfluss auf den Kurs Putins nimmt. Doch es gibt auch einige überraschende Entwicklungen.

Putins Herrschaft in Russland wird mit dem Überall auf die Ukraine autoritärer. Gibt es in Russland noch so etwas wie eine Zivilgesellschaft?

Harter Man kann davon ausgehen, dass öffentliches Wirken überwacht wird. Bei öffentlichen Veranstaltungen kann davon ausgegangen werden, dass Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes zugegen sind und mitschreiben. Politische Proteste werden sofort unterbunden, inzwischen auch solche, die nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Seit 2012 unterdrückt Putin zunehmend die Zivilgesellschaft. Im vergangenen Jahr war der Druck besonders hoch. Wir müssen sie deshalb so weit wie möglich unterstützen und ihr eine Stimme geben.

Harter Die Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen funktioniert noch immer. Immerhin gibt es noch Telegram als Plattform. Für Russland ist das essenziell, auch wenn das soziale Medium in Deutschland wegen einiger gesetzwidriger Inhalte auf der Plattform in Verruf geraten ist. Aber das ist nicht Telegram anzulasten. Allerdings sind die verschiedenen Aktivisten auf funktionierende soziale Medien angewiesen. Um Informationen zu teilen, auszuwerten und weiterzuverbreiten.

Harter Die Älteren orientieren sich hauptsächlich an staatlichen Medien. An die kommen die zivilgesellschaftlichen Gruppen kaum heran. Insgesamt weisen Umfragen darauf hin, dass jeder Dritte die Propaganda Putins glaubt. Andere wiederum halten die Angriffe auf ukrainische Städte, die russischen Medien dürfen ja das Wort „Krieg“ nicht benutzen, für sehr weit weg von sich und ihrem Alltag. Aber eine durchaus respektable Zahl von Menschen sind gegen diesen Krieg und würden wohl Aktionen der Gegner unterstützen, wenn es nicht zu gefährlich wird. Und es gibt die mutigen Menschen, die aktiv gegen Putins Angriffskrieg arbeiten. Ihnen gelten unser Respekt und unsere besondere Unterstützung.

Harter Putin fürchtet so etwas schon. Deshalb geht er so hart gegen unabhängige Medien vor und vermeidet Bilder und Opferzahlen. Die gefallenen Soldaten werden nicht einmal nach Hause gebracht. Mobile Krematorien kommen zum Einsatz!

Harter Für Putin ist das ein wunder Punkt. Er weiß um die Wirkung von Aktionen der Soldatenmütter. Seine Sicherheitskräfte unterbinden deshalb alles, was in eine solche Richtung geht. Umgekehrt könnte die Stimmung wirklich kippen, wenn das Leid in die Familien kommt, weil Soldaten sterben. Noch steht das aber in keinem Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine erleiden.