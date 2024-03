Propaganda-Show in Moskau Putin lässt sich feiern und fabuliert von „Heimkehr“ ukrainischer Gebiete

Die Witwe des kürzlich in Lagerhaft gestorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, hatte ihre Stimme am Sonntag in der russischen Botschaft in Berlin abgegeben, wo Anhänger sie mit Blumen und Applaus begrüßten. Auch sie schrieb nach eigenen Angaben den Namen ihres Mannes auf den Stimmzettel. Kreml-Sprecher Peskow sagte über Nawalnaja am Montag, sie gehöre „zu jenen Menschen, die ihre Wurzeln verlieren, ihre Verbindung zum Vaterland verlieren“.