Russland-Wahl Putin holt laut amtlichem Endergebnis 87,28 Prozent

Auch die Bundesregierung hat die Abläufe bei der Präsidentschaftswahl in Russland scharf kritisiert. „Der Bundeskanzler hat nicht gratuliert. Und Sie wissen ja, dass wir diese sogenannte Wahl in Russland vom vergangenen Wochenende als weder frei noch fair ansehen“, sagte Sprecherin Christiane Hoffmann am Montag auf Nachfrage von Journalisten in Berlin.