Auf Youtube Nawalnys Witwe ruft zu Protestaktion gegen Putin am Wahltag auf

Die Witwe des langjährigen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, hat die russische Bevölkerung zu Protesten bei der bevorstehenden Präsidentenwahl in Russland aufgerufen. „Wir müssen den Wahltag nutzen um zu zeigen, dass wir hier sind und wir viele sind“, sagte Nawalnaja in einem am Mittwoch auf der Onlineplattform Youtube veröffentlichten Video. Sie sprach sich für eine Protestaktion gegen Kreml-Chef Wladimir Putin aus, die auf eine Überlastung der Wahllokale abzielt.